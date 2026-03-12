Un conjunto de 20 acciones orientadas a mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del magisterio nacional fue planteado a la presidenta electa Laura Fernández como parte de una agenda que busca impulsar cambios en la educación costarricense.

El planteamiento fue realizado por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), mediante una carta firmada por su Junta Directiva, la Fiscalía del colegio profesional y personas colegiadas.

Las propuestas incluyen reformas legales, mejoras salariales, ajustes en la organización del curso lectivo y medidas para reducir la sobrecarga administrativa del personal docente. Además, plantean revisar políticas educativas actuales y aumentar la inversión en el sector.

En la misiva, la organización solicita el respaldo del nuevo gobierno para impulsar una agenda que fortalezca el sistema educativo y mejore las condiciones de trabajo del magisterio. Según se lee, estas iniciativas responden a las necesidades actuales del sistema educativo y a los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en el país.

Cambios en organización educativa

Entre las principales propuestas figura la revisión de la obligatoriedad de los 200 días lectivos y del Convenio Centroamericano de Educación suscrito en 1962. Colypro considera que el país debe analizar un modelo de organización escolar más acorde con la realidad actual.

Dado lo anterior, sugieren modificar el calendario escolar para que el curso lectivo se desarrolle entre marzo y noviembre. En caso de una reforma, febrero se destinaría a capacitación docente y organización institucional, mientras que diciembre quedaría para procesos administrativos y graduaciones.

“Establecer un calendario escolar comprendido entre marzo y noviembre, destinando febrero a procesos de capacitación, organización institucional y planeamiento pedagógico”, indica el documento.

El colegio profesional también propone medidas relacionadas con el desarrollo profesional docente, como aumentar los puntos reconocidos en carrera profesional dentro del sistema de salario compuesto y mejorar el reconocimiento de tiempo destinado a planeamiento pedagógico.

Condiciones laborales y salariales

Otra parte importante de las solicitudes se centra en mejorar las condiciones laborales del personal docente.

Asimismo, se plantea ampliar el tiempo asignado a quienes ejercen funciones de guía, debido a las crecientes responsabilidades vinculadas al acompañamiento estudiantil.

“Reconocer una lección de planeamiento y evaluación por cada diez lecciones impartidas, como medida necesaria para garantizar condiciones adecuadas para la preparación pedagógica”, indica la propuesta.

En materia administrativa, el colegio propone crear una mesa técnica para eliminar la sobrecarga docente relacionada con papeleo y trámites, con el objetivo de que el personal educativo pueda concentrarse en su labor.