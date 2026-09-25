Colono Bikestation kölbi apuesta al talento costarricense

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Con una nómina de costarricenses, el equipo Colono Bikestation kölbi presentó a las ciclistas que las representarán en la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026.

Según indicaron, la idea es competir con talento nacional, por lo cual reunieron a varias pedalistas con experiencia incluso en torneos internacionales.

Destaca la participación de Gloriana Quesada, quien hace unas semanas estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, ganó la medalla de oro en contrarreloj individual y la medalla de bronce en ruta en los Campeonatos Centroamericanos.

“Somos un equipo nacional, conformado por talento costarricense, y creemos en darle continuidad a ese talento y acompañarlo”, mencionó Carlos Campos, representante de Bikestation y Specialized.

Otra de las protagonistas es Dixiana Quesada, campeona nacional de ruta, tricampeona nacional de ruta élite y sexta lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ciclista Milagro Mena estará presente para aportar su experiencia obtenida en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2024, así como en el Giro de Italia 2022.

Además, ha participado en el Tour de El Salvador, la Vuelta a Portugal y la Vuelta a Guatemala y cuenta con títulos nacionales y centroamericanos en ruta y contrarreloj.

El equipo lo completan Marisol García, Diandra Granados, Alondra Ramírez e Isabel García, quien con 21 años es la más joven del equipo y este año obtuvo el octavo lugar en el Campeonato Panamericano de Cross Country.

Uno de los cambios importantes para esta temporada es la incorporación de Mauren Sandi como directora técnica del equipo, asumiendo por primera vez esta responsabilidad al frente del “Tren Rojo de las Ticas”.

“Las etapas están muy interesantes, venimos con más corredoras y con más experiencia, tenemos calidad que nos va a aportar muchísimo. Nos sentimos alineadas con lo que se quiere así que confío en el trabajo de equipo”, expresó Quesada.

La Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica iniciará este 30 de setiembre y finalizará el 4 de octubre. Iniciará en Cañas, Guanacaste, mientras que Escazú las recibirá en el último día de competencia.