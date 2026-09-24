Colono Bikestation kölbi apuesta a la calidad tica para la Vuelta

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Con una nómina de costarricenses, el equipo Colono Bikestation kölbi presentó a las ciclistas que las representarán en la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026.

Según indicaron, la idea es competir con talento nacional, por lo cual reunieron a varias pedalistas con experiencia incluso en torneos internacionales.

Destaca la participación de Gloriana Quesada, quien hace unas semanas estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, ganó la medalla de oro en contrarreloj individual y la medalla de bronce en ruta en los Campeonatos Centroamericanos.

“Somos un equipo nacional, conformado por talento costarricense, y creemos en darle continuidad a ese talento y acompañarlo”, mencionó Carlos Campos, representante de Bikestation y Specialized.

Otra de las protagonistas es Dixiana Quesada, campeona nacional de ruta, tricampeona nacional de ruta élite y sexta lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ciclista Milagro Mena estará presente para aportar su experiencia obtenida en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2024, así como en el Giro de Italia 2022.

El equipo lo completan Marisol García, Diandra Granados, Alondra Ramírez e Isabel García, quien con 21 años es la más joven del equipo.

“Las etapas están muy interesantes, venimos con más corredoras y con más experiencia, tenemos calidad que nos va a aportar muchísimo. Nos sentimos alineadas con lo que se quiere así que confío en el trabajo de equipo”, expresó Quesada.

La Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica iniciará este 30 de setiembre y finalizará el 4 de octubre.