Colombiana Jessica Parra gana la Vuelta Femenina a Costa Rica

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Tras un cierre explosivo entre las etapas del sábado y de este domingo, la ciclista colombiana Jessica Parra se consagró como la campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026.

Ella triunfó en la contrarreloj y en el circuito de 83 kilómetros en Escazú, con lo cual hizo el tiempo necesario para consagrarse como la mejor en esta edición.

La carrera inició a las 7:30 a.m. con un clima fresco y nublado; sin embargo, conforme avanzó la mañana, el sol apareció e hizo que las pedalistas lucharan contra una alta temperatura.

La ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo Patobike BMC, fue otra de las corredoras destacadas en esta Vuelta, ya que se llevó las categorías de metas volantes, así como la Sub-23. Durante las 5 etapas siempre estuvo presente en los podios y este domingo cerró su participación en territorio nacional por todo lo alto.

Destaca la participación de los conjuntos del Colono Bikestation Kolbi y del Manza Té La Selva No Varix, los cuales se dejaron el tercer y segundo lugar respectivamente en la clasificación por equipos. El primer lugar fue para la Selección de Chile.

Desde la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), se mostraron satisfechos por el alto nivel demostrado en los 5 días de competencia y esperan seguir con torneos de tal magnitud que pongan a prueba a las pedalistas nacionales.