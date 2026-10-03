Colombiana gana contrarreloj de la Vuelta Femenina

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La ciclista Jessica Parra se impuso a la altura de Cartago para superar a las demás ciclistas y así ganar la contrarreloj individual de la Vuelta Femenina a Costa Rica.

Con un tiempo de 47 minutos y 45 segundos, la pedalista del equipo Patobike BMC sacó ventaja respecto a tres de las más fuertes y llamadas a pelear por el cetro, entre ellas, la costarricense Gloriana Quesada, del equipo Colono Bikestation Kolbi.

“Una crono es una batalla contra uno mismo y requiere de mucho esfuerzo. Conforme avanzaba, me fui motivando a hacer un buen tiempo, el año pasado corrí esta misma etapa y pude mejorar el tiempo anterior en 4 minutos”, comentó la suramericana una vez que llegó a la meta.

El recorrido fue de 12 kilómetros. Inicio en Cot de Cartago y finalizó en San Juan de Chicuá, a una altura de 2800 metros, y que llevaron a las competidoras a dar su máximo esfuerzo.

El paisaje característico de la zona fue constante en todo el trayecto. Ganadería, árboles, la vista al valle central y las montañas se robaron las miradas en la cuarta etapa de la Vuelta.

Parra llegará a la etapa 5 como líder general, así como líder de montaña.

Este domingo será la última carrera de esta Vuelta Femenina con un circuito que recorrerá diferentes localidades de Escazú y culminará frente a la Municipalidad.

Mejores tiempos

Jessica Parra (Patobike) 47:45

Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix) 47:46

Gloriana Quesada (Colono Bikestation kolbi) 48.03

Natalia Safroniuk (Patobike BMC) 48:16