La Vuelta Femenina 2025 llegó a su fin este domingo con la quinta etapa disputada en el circuito de ocho vueltas y 83,3 kilómetros en Escazú.

Camila Valbuena, del equipo ManzaTé La Selva No-varix, se coronó como la nueva campeona del ciclismo de ruta femenino en Costa Rica.

La colombiana celebra esta victoria por todo lo alto con la escuadra costarricense, donde también destacaron: Melissa Ávila, Naomy Vargas, Amanda Alvarado, Mikela Molina y Yailin Gómez.

Valbuena se dejó la clasificación general con un tiempo de 12:54:34, seguida por Andrea Ramírez del Patobike BMC a un minuto y 22 segundos.

Gloriana Quesada, del Colono Bikestation, fue la mejor tica en la general tras ubicarse en la novena posición a cuatro minutos y 36 segundos de Valbuena.

Jessica Parra, del Patobike BMC, fue la ciclista que ganó la última etapa disputada este domingo.

Natalie Revelo, del Team Liv Toscana Mitsubishi, se dejó la clasificación de montaña y fue la mejor Sub 23 de la Vuelta Femenina.

Jannie Salcedo, del Patobike BMC, se adjudicó las metas volantes y destacó en la clasificación de regularidad.

La Vuelta Femenina 2025 contó con cinco etapas que comenzaron a disputarse desde el pasado miércoles 1 de octubre.

Cabe destacar que Milagro Mena fue la última costarricense que ganó la Vuelta Femenina y lo consiguió en el año 2015.