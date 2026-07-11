Colombia ya tiene a su propio Erling Haaland

La fiebre por Noruega y por el delantero, Erling Haaland, llegó hasta Colombia gracias a la Copa del Mundo 2026.

Un niño nacido en el municipio de El Carmen de Bolívar se convirtió en noticia luego de que sus padres decidieran ponerle el mismo nombre del atacante noruego.

El menor fue registrado como Erling Haaland Estrada Arrieta, una elección que sorprendió a muchos aficionados y que volvió a tomar fuerza por el impacto que generó el atacante del Manchester City en el certamen internacional.

La historia comenzó a circular en redes sociales cuando se conoció el registro del pequeño, quien recibió el nombre como un homenaje al goleador europeo.

Aunque por ahora el pequeño apenas comienza su historia, su nombre ya le dio una curiosa conexión con el deporte que apasiona a millones de personas alrededor del mundo.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra