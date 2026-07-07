Colombia vs Suiza: Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

El partido entre la Colombia de James Rodríguez y La Suiza de Xhaka se enfrenta este martes 7 de julio a las 2:00 p.m., hora de Costa Rica, para buscar el último pase a los 4tos de final del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes al balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es Colombia, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

Jhon Arias anotó el único gol de Colombia

A continuación, lo indicado por la inteligencia artificial:

ChatGPT

Según el análisis de la IA, Colombia parte con ligera ventaja sobre Suiza para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo colombiano llega con una defensa sólida, buen orden táctico y capacidad para resolver partidos cerrados. Suiza, por su parte, aparece como un rival complicado, con disciplina defensiva y buen manejo de balón.

El pronóstico de la IA da como ganador a Colombia, con un marcador probable de 2-1 o una clasificación en tiempo extra o penales.

Copilot

Según análisis de IA, Colombia es favorita para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026. Gracias a su solidez defensiva, el buen momento de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, además de su rendimiento invicto en el torneo, la selección cafetera tendría una ligera ventaja sobre una organizada pero menos contundente Suiza.

Ambos van a la otra fase.

Pronóstico IA: Colombia 2-1 Suiza, con aproximadamente un 60% de probabilidades de clasificación para los sudamericanos.

Gemini

En un duelo de pronóstico reservado, la selección de Colombia se perfila como la favorita para derrotar a Suiza en el BC Place de Vancouver y avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, según el análisis de datos de inteligencia artificial.

Veredicto: Colombia avanzará a la siguiente ronda por un margen mínimo, sellando una cita frente a Argentina en la ronda de los ocho mejores.