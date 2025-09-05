Las selecciones de Colombia, Uruguay Paraguay estarán presentes en la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026, luego de conseguir los resultados que precisaban para asegurar su boleto.

Colombia y Uruguay ganaron sus partidos por idéntico marcador de 3 a 0 contra sus rivales de turno como lo fueron Bolivia y Perú.

Mientras tanto, Paraguay con Gustavo Alfaro, consiguió el punto que le hacía falta para estar en la próxima justa mundialista y empató a cero ante Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción, capital paraguaya.

Por su parte, Argentina venció a Venezuela también por 3 a 0, en el último partido de Lio Messi como local en las eliminatorias. El “10” se despidió con un doblete, mientras tanto, Lautaro Martínez se unió a la fiesta.

Además, Brasil hizo lo propio con Chile, ganándole por 3 a 0.

El único puesto disponible es el del repechaje intercontinental, que ahorita tiene Venezuela.