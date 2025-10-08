Bogotá. (AFP)- Colombia, uno de los mayores exportadores de café del mundo, tuvo su mejor zafra anual del grano de los últimos 33 años.

Esta industria tiene un fuerte peso en la economía colombiana, que el año pasado creció 1,7% con este producto como protagonista gracias a los altos precios internacionales.

En zonas cafeteras los agricultores consideran que están viviendo una nueva bonanza que les permite construir infraestructuras y adquirir tecnología.

Entre octubre de 2024 y septiembre pasado, fechas contempladas en la medición internacional, Colombia produjo 14,8 millones de sacos de 60kg, de acuerdo con el gremio.

Es un récord en 33 años y significa “una producción de 17% más en relación al año anterior”, sostuvo la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en un comunicado.

De la producción, 13,3 millones de sacos fueron exportados, un 12% más que el registro anterior.

Colombia es el tercer productor de café por detrás de Brasil, cuya caficultura sufre por el arancel del 50% impuesto por Estados Unidos desde agosto, y Vietnam.

El presidente del gremio cafetero colombiano, Germán Bahamón, vaticinó en la red X que la producción del año siguiente será menor debido a las lluvias y el debilitamiento natural de las plantas.

El café suave colombiano, considerado el mejor del mundo, representa uno de los principales rubros de exportación después del petróleo y la minería. La caficultura colombiana abarca más de 600 municipios y da sustento a unas 550.000 familias, aunque el área cultivada cae sostenidamente desde 2019.