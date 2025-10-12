Redacción deportes, (EFE). – La selección de Colombia confirmó su excelente momento de forma deportiva, al golear por 0-4 a un México con numerosas carencias a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026.

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda.

Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1.

México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería.

Un aficionado de México anima este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.).

El Tri salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56 a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2. A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha.

Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma. Otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87.

México, apagado, creó su mejor oportunidad de gol en la última jugada del partido, en el 90, un remate de Germán Bertrame al poste.

Johan Vásquez (d) de México disputa el balón con Luis Javier Suárez de Colombia este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.).

El próximo martes, el Tri enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.