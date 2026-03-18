Colombia denuncia presunto bombardeo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Bogotá. (AFP)- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un presunto bombardeo de Ecuador tras el hallazgo de artefactos explosivos, al parecer lanzados desde un avión en territorio colombiano.

Campesinos de la zona dijeron a la AFP que están “aterrados” y confirmaron la versión del mandatario izquierdista, en medio de una guerra comercial y arancelaria entre ambos países que escala a diario.

El explosivo cayó “a cien metros de una familia campesina”, dijo Petro en un discurso la tarde del martes. “Una bomba que solo se puede, no digo disparar, quizás la arrojaron sin querer dispararla, desde un avión”.

La bomba “no es de avioneta, muchísimo menos de dron”, agregó Petro, y pidió una investigación “a profundidad” para esclarecer “cómo llegó ahí y por qué”.

El presidente derechista Daniel Noboa asegura que estas acusaciones son “falsas” y responsabiliza a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera, que luego cruzan hacia Ecuador donde la violencia narco toca picos históricos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de tropas en la zona y pidió a los pobladores alejarse del sitio donde cayó el explosivo.