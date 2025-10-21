Colombia denuncia amenaza de “invasión” de EE.UU. 

Bogotá. (AFP)- El gobierno de Gustavo Petro denunció este lunes una “amenaza” de “invasión” de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington, tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por “fomentar” la producción de drogas.

Los duros intercambios entre el republicano y el primer mandatario izquierdista de Colombia han llevado a las relaciones entre aliados históricos en la región a su punto más bajo en décadas.

El presidente estadounidense prometió el domingo poner fin a la ayuda a Colombia y dijo que este lunes anunciaría aranceles, tras calificar a su homólogo colombiano de “líder narcotraficante” debido a los altos niveles de producción de droga en el país sudamericano, el principal exportador de cocaína.

Trump añadió que Colombia debería “cerrar” los narcocultivos de “inmediato”. Si no lo hace, “Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aseguró este lunes que se trata de una “amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia”.

“No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo”, dijo.

Benedetti planteó que una alternativa de Estados Unidos sería fumigar los narcocultivos con el pesticida glifosato, lo que de igual manera representaría un golpe a la “soberanía”.

Los gremios colombianos están a la expectativa de las tarifas aduaneras que impondría Trump a Colombia.

Lejos de un tono conciliador, Petro aseguró que duda de que Trump tenga serenidad para resolver la crisis.

Petro agregó que a Trump “no le gustan los hombres libres porque él quiere ser rey”.

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos. También revocó la visa a Petro.