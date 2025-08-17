Un fuerte accidente de tránsito en la Ruta 32, en el kilómetro 43, tuvo lugar la tarde de este domingo, informó la Cruz Roja Costarricense.

En el sitio se reporta una colisión que involucra varios vehículos y 7 pacientes afectados.

Al llegar a la escena, la Cruz Roja aborda a múltiples personas, las cuales requieren ser trasladadas de manera urgente.

La emergencia ameritó la movilización de múltiples unidades, las cuales trasladaron personas de la siguiente manera:

Unidad CRC 1907 traslada 2 pacientes en condición urgente al H. Guápiles

Unidad CRC 1625 traslada 1 pacientes en condición urgente al Hospital San Vicente de Paul

Unidad CRC 1741 traslada 2 pacientes, uno en condición urgente y otro en condición estable al Hospital San Vicente de Paul

Unidad CRC 1334 traslada 2 pacientes, uno en condición urgente y otro en condición estable (Menor de Edad) al Hospital San Vicente de Paul

Unidad CRC 1692 valora un paciente en condición estable que no requiere traslado al centro médico

En total, fueron 5 personas en condición urgente y 2 en condición estable.