Una colisión múltiple tuvo lugar la mañana de este martes frente al Central Market ubicado en Curridabat.

Según destacó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la alerta del incidente se presentó a eso de las 7:30 a.m.

Al llegar al sitio se trabaja en la escena en donde 3 vehículos livianos chocaron y producto de esto uno se vuelca.

En la escena Bomberos destacó que se abordaron un total de 5 pacientes. De estos, 2 tuvieron que ser trasladados en condición crítica.

Para responder a la emergencia, Bomberos movilizó una unidad extintora, una ambulancia y 2 motocicletas.

En desarrollo.