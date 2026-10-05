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Una colisión múltiple se reportó la tarde de este lunes en el centro de Tibás, específicamente en las cercanías del Burger King de la zona.
El accidente involucró a tres vehículos, los cuales sufrieron importantes daños producto del impacto. Uno de los carros terminó completamente sobre la acera, como muestran las fotografías tomadas en el sitio.
El choque provocó el cierre de la vía principal mientras se atendía la emergencia y se realizaban las labores correspondientes, generando afectaciones importantes en el tránsito de este sector.
Las imágenes muestran la magnitud del accidente y la posición en la que quedaron los vehículos tras la colisión.
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