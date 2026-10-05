Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una colisión múltiple se reportó la tarde de este lunes en el centro de Tibás, específicamente en las cercanías del Burger King de la zona.

El accidente involucró a tres vehículos, los cuales sufrieron importantes daños producto del impacto. Uno de los carros terminó completamente sobre la acera, como muestran las fotografías tomadas en el sitio.