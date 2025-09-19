Una colisión entre 2 motocicletas tuvo lugar la noche del jueves en el sector de Quepos, propiamente en la Ruta 34.

Así lo informó este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en donde destacaron que la alerta del percance se reportó a las 6:30 p.m.

Según informan, en apariencia en el sitio se habría presentado una colisión de manera frontal entre los 2 vehículos.

La Cruz Roja Costarricense destacó que atendió la escena y trasladaron 2 personas en condición crítica al centro médico.

Tiempo después de haber ingresado al hospital, específicamente a las 11:41 p.m., uno de los hombres fue declarado fallecido.

Es por esto que Agentes del OIJ se presentan al sitio y realizan el levantamiento del cuerpo.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Mairena, de 22 años y nacionalidad nicaragüense.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para lo correspondiente y el caso se mantiene en investigación.