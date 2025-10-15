Una colisión tuvo lugar la mañana de este miércoles en el sector de San Rafael de San Ramón, Alajuela.

Según reportó la Cruz Roja Costarricense, la alerta del caso ingresó a las 7:26 a.m.

En el sitio, se presentó la colisión entre 3 vehículos. Además, se reportó la atención de 5 pacientes.

De estos, Cruz Roja reportó que uno requirió ser trasladado en condición crítica y otro en condición estable al Hospital de San Ramón.

Los otros 3 pacientes reúsan del traslado.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y el apoyo unidad avanzada.