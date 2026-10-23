Colisión deja presas kilométricas en Ruta 27

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La colisión entre un camión y un vehículo mantiene presas kilométricas en la Ruta 27, las cuales se extienden desde el sector desde Escazu hasta la Guácima de Alajuela.

Según informó la concesionaria Globalvia, a cargo de la Ruta 27, el congestionamiento se debe a un accidente vial, lo cual obligó a la movilización de equipo especializado de la empresa.

“Colisión km 20. Sector Guácima, hacia Caldera modere velocidad, respete la señalización de la vía”, publicó la concesionaria mediante redes sociales.

La Ruta 27 se mantiene con apertura, sin embargo, en el sitio se alterna el paso entre los vehículos que tránsitan sentido San José – Caldera y viceversa.