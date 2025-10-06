Una colisión se produjo la tarde de este lunes en Desamparados, frente a Multicentro, donde un hombre quedó en condición crítica.

Los hechos se presentaron cerca de las 5:40 p.m. y un autobús estuvo involucrado, el cual, en apariencia, colisionó contra una motocicleta en el sector.

El motociclista fue quien recibió la peor parte y fue trasladado con heridas de gravedad a un centro médico con múltiples golpes, según detallaron las autoridades.

La situación fue abordada por personal de Bomberos y de Cruz Roja.