Colgate-Palmolive Costa Rica se comunicó en relación con el retiro de la crema Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

Esto se da luego de que el Ministerio de Salud y el Ministerio Economía, Industria y Comercio (MEIC), emitieran una orden sanitaria en donde se detallaba que su retiro debía ser de manera inmediata.

Posición de Colgate

Ante dicha situación, Colgate destacó que estudios clínicos realizados previos al lanzamiento de la crema dental respaldan que el mismo mantiene condiciones de calidad, eficacia y seguridad.

Además, mencionan que en todo momento ha cumplido con todos los requerimientos regulatorios para obtener su registro sanitario ante la autoridad competente en Costa Rica.

Todo esto lo ubica, según la empresa, como un “producto seguro, que no tiene defectos de calidad y no representa ningún riesgo para la salud de los consumidores”.

“Un muy bajo número de personas ha reportado alguna reacción al nivel de sabor de Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, como irritación oral temporal e hinchazón, y Colgate-Palmolive lamenta profundamente las dificultades que han experimentado”, destacó la empresa en un comunicado.

Además, reiteran que todos los productos en Costa Rica “cumplen rigurosamente con las regulaciones sanitarias locales”.

“Por lo que reafirmamos su seguridad, calidad y eficacia además de mantener su compromiso de ofrecer siempre la mejor experiencia a sus consumidores”, afirman.

Reposición de la crema dental

Colgate anunció que en caso de que se requiera, las personas pueden comunicarse para la reposición de la crema dental por otra de la firma.