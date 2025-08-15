Distintos colegios profesionales han manifestado su rechazo a la “Ley de transparencia de los exámenes de incorporación”, iniciativa que pretende establecer normas, procedimientos y mecanismos para la aplicación de estas pruebas.

En el caso del gremio veterinario, la presidenta Silvia Coto aseguró que la propuesta, lejos de fortalecer la calidad profesional, podría debilitar el ejercicio regulado y ético.

Ya que aseguran que no contempla estándares psicométricos internacionales, justificar de forma técnica el punto de corte de los exámenes ni diferenciar entre pruebas según las características de cada colegio.

“Reconocemos la importancia de garantizar procesos de incorporación profesionales transparentes, éticos y técnicamente rigurosos y en ese marco, expresamos preocupación por diversos aspectos del texto dictaminado que, lejos de fortalecer la calidad profesional, podrían debilitar el ejercicio regulado y ético de las profesiones universitarias en el país”, aseguró Coto.

Entre las principales críticas, cuestiona que el texto imponga un modelo único para todos los colegios, lo que atenta contra la autonomía técnica y desconoce la diversidad de contextos y capacidades.

También alerta sobre riesgos como entregar el examen completo a los aspirantes, lo que pondría en peligro la integridad de las pruebas, y sobre la confusión de funciones entre diseño, aplicación, calificación y resolución de apelaciones.

Además, subraya la necesidad de articular los procesos con las universidades para retroalimentar y mejorar la formación profesional.

Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos manifestó su rechazo al expediente 24.479, por considerar que limita su autonomía y pone en riesgo la calidad, idoneidad y ética del ejercicio profesional.

“El proyecto debilita los filtros de incorporación profesional, por ejemplo, al permitir el acceso a pruebas y cursos sin contar con el título universitario verificado y validado. En otros casos, implicarían un incremento en los costos de los colegios”, aseguró Dunia Zamora, presidenta del órgano.

“No se vale”

Ante estos cuestionamientos, la diputada María Marta Carballo, promotora de la iniciativa, aseguró que el proyecto garantiza equidad, transparencia y acceso justo, sin vulnerar la autonomía de los colegios ni lucrar con las pruebas.

Entre sus disposiciones, establece que la única exigencia será aprobar un examen con nota mínima de 70 y un curso de deontología, con derecho a dos apelaciones.

La evaluación se basará en programas oficiales publicados con antelación y contará con el asesoramiento de un ente externo competente.

“No se vale que cientos de costarricenses hagan un gran esfuerzo para ir a las universidades para tener un título y que luego los colegios, quizá por intereses, no les permitan colegiarse para poder trabajar y llevar sustento a sus hogares”, aseguró Carballo.

La iniciativa también dispone un mínimo de tres cursos y dos exámenes anuales, y permite presentar la prueba con solo el título universitario, exigiendo la graduación únicamente al momento de la incorporación.

El modelo se inspira en sistemas internacionales como el del Consejo Nacional de Examinadores Médicos (NBME) y ha sido respaldado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que confirma que no afecta la autonomía de los colegios.