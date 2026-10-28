¿Colegios privados obligados a aplicar nuevo calendario del MEP?

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Los centros educativos privados de Costa Rica no estarán obligados a aplicar el nuevo calendario escolar 2027 del Ministerio de Educación Pública (MEP), por lo que podrán mantener su propia distribución de los periodos lectivos.

Así lo confirmó Félix Barrantes, de la Dirección de Educación Privada, quien explicó que estos centros cuentan con autonomía para organizar sus calendarios, siempre que cumplan con los planes de estudio aprobados y los objetivos académicos que respaldaron su autorización de funcionamiento.

“Los centros privados operan bajo calendarios particulares, muchos de ellos adaptados a regímenes semestrales, calendarios internacionales o esquemas propios que distribuyen de manera distinta los periodos lectivos”, dijo.

No obstante, esta autonomía tiene límites cuando se trata de las pruebas nacionales, cuyas fechas de aplicación o reprogramación son de acatamiento obligatorio para los centros educativos.

Nuevo calendario escolar

El calendario escolar 2027, anunciado el pasado martes por el MEP contempla 180 días de trabajo pedagógico con estudiantes, mientras que los 20 días restantes del modelo de 200 días se destinarán a actividades de gestión educativa estratégica.

El curso lectivo de 2027 comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de noviembre.

Antes del ingreso de los estudiantes, el MEP contempla un periodo de preparación para el personal docente.

Del 8 al 19 de febrero se realizarán jornadas de formación

Del 22 al 26 de febrero, se desarrollará la planificación institucional

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