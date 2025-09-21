El Colegio Técnico Profesional de Guatuso tendrá nuevas instalaciones para los más de 830 estudiantes que asisten, donde recibirán una educación que forme talento humano calificado y alineado con las necesidades del mercado productivo.

CTP Guatuso con instalaciones nuevas. Fotografía: cortesía MEP

La construcción inició el sábado 20 de setiembre, en un acto que contó con la presencia del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

CTP Guatuso con instalaciones nuevas. Fotografía: cortesía MEP

Tras una inversión de ₡7,864 millones, se proyecta que el nuevo centro educativo esté finalizado el próximo año.

La obra consta de 5 edificios con:

24 aulas académicas.

Biblioteca.

5 aulas de especialidades técnicas.

Sala de audiovisuales.

Aulas laboratorio.

5 laboratorios de inglés.

7 laboratorios de informática.

Laboratorio de ciencias.

2 aulas de música.

Comedor estudiantil.

Gimnasio.

Taller de agroindustria.

“En esta administración no ponemos excusas, traemos soluciones reales a nuestra gente. Mientras en el pasado los estudiantes tenían que protestar para pedir mejores condiciones, hoy invertimos 7.800 millones de colones, gracias a PROERI, para darles un colegio moderno y digno. Este nuevo CTP transformará vidas y abre oportunidades”, mencionó Leonardo Sánchez, ministro de Educación.

Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves aseguró:

“Estamos respondiendo a la necesidad de una comunidad que siempre nos recibe con su cariño, porque tienen claro que nuestras promesas son una realidad y no palabras que se las lleva el viento. Felicidades, estudiantes de Guatuso, cuando esta obra quede lista, disfrútenla y cuídenla porque se la merecen”.

CTP Guatuso con instalaciones nuevas. Fotografía: cortesía MEP

Esta construcción forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

CTP Guatuso con instalaciones nuevas. Fotografía: cortesía MEP