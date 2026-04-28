Colegio despide a menor asesinado en Heredia

El Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guararí expresó su pesar tras el fallecimiento de un estudiante de 17 años, víctima de un homicidio ocurrido la tarde de este lunes en ese sector de Heredia.

La institución identificó al joven como Jeremy Aguilar González, quien cursaba décimo año.

“El cuerpo docente, administrativo y la comunidad estudiantil del CTP Guararí expresan su más profundo pesar por el fallecimiento del estudiante Jeremy Aguilar González, de décimo año”, destacaron.

A través de un mensaje oficial, el centro educativo destacó el impacto que deja su partida entre compañeros y personal.

“Su partida deja un vacío en nuestra institución, donde será recordado por su presencia, esfuerzo y compañerismo. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones y brindando nuestro apoyo solidario”, mencionaron.

Asimismo, la comunidad educativa manifestó palabras de consuelo para sus allegados.

“Con fe, confiamos en que Dios lo ha recibido en su reino y le concede el descanso eterno. Que el Señor fortalezca y brinde consuelo a su familia, y que la luz perpetua brille para Jeremy. Paz a su alma”, afirmaron.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del homicidio.