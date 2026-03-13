Colegio de psicólogos: “Especialistas en CCSS no son suficientes”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La atención de la salud mental en Costa Rica es una prioridad para el sistema de salud público; sin embargo, expertos levantan alarmas respecto a la cobertura pública de estos trastornos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con 579 especialistas en atención de salud mental, de acuerdo con datos suministrados por la institución.

Dichas cifras son insuficientes, de acuerdo con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), en medio de una creciente necesidad de atención de distintos trastornos.

“Claramente esos (579) profesionales en psicología no son suficientes para la atención que el pueblo costarricense necesita en materia de salud mental. El desafío más bien radica en la capacidad del sistema para absorber la demanda y garantizar la sostenibilidad de la salud mental en el pueblo costarricense”, declaró la doctora Ivannia Serrano, presidenta del CPPCR.

En Costa Rica, los trastornos mentales representan casi un tercio de la carga total de enfermedad entre los 10 y 45 años.

Especialistas en la CCSS escasearían en salud mental (Foto: Issac Villalta)

Los trastornos comunes como ansiedad, depresión y trastorno somatoforme constituyen el 41% de la carga en adultos jóvenes.

El consumo de alcohol representa el 10%, y los trastornos graves como esquizofrenia y trastorno bipolar, el 9%. Datos sobre la depresión ascendieron a un 60% de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud recopilados en 2025.

Especialistas en salud mental por región (CCSS)

Brunca : 29

: 29 Central Norte : 66

: 66 Central Sur : 81

: 81 Chorotega: 46

46 Huetar Norte: 26

26 Huetar Atlántica: 25

25 Pacífico Central: 34

34 Hospitales Nacionales: 272

En caso de requerir asistencia psicológica, puede llamar a la línea “Aquí Estoy” marcando al 800-2737-869 o bien marcar al 9-1-1 para recibir apoyo inmediato.