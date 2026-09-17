Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Los más de 15 mil médicos activos del país podrían incorporarse a la atención de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como parte de una propuesta que busca reducir las listas de espera en consulta externa.

El proyecto, denominado Unidad Nacional de Integración Dinámica y Oportuna de Salud (UNIDOS), fue presentado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y contempla la participación de profesionales que actualmente no mantienen una relación laboral directa con la Caja.

“Este es un paso significativo para aliviar la carga del sistema de salud y para garantizar que cada costarricense reciba la atención que necesita de manera oportuna. La propuesta pone en marcha un mecanismo ágil, accesible y real, para reducir los tiempos en las listas de espera que han afectado a tantos pacientes”, expresó Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos.

La iniciativa pretende atender parte de las citas pendientes que registra la institución. Al 31 de julio, la CCSS contabilizaba 391.314 casos pendientes en consulta externa, con un tiempo promedio de espera de 565 días.

En el área quirúrgica se registraban 211.650 casos pendientes, con un tiempo promedio de espera de 452 días, según las cifras consignadas por el Colegio con base en datos de la institución.

¿Cómo funcionaría?

UNIDOS funcionaría mediante una plataforma del Colegio de Médicos y Cirujanos que permitiría conectar al paciente con un médico general o especialista.

La asignación del profesional se realizaría de manera aleatoria, tomando en cuenta la proximidad geográfica y la disponibilidad horaria. La propuesta también contempla la interoperabilidad entre plataformas para mantener registrada la información de las consultas en los sistemas de la CCSS.

Por ejemplo, una persona que vive en Pérez Zeledón y espera una cita de cardiología podría ser programada para recibir atención de un especialista que ejerza fuera de la CCSS.

Para ello, la agenda del médico se coordinaría con el sistema para determinar los espacios disponibles y posteriormente asignar las citas.

La cantidad de citas adicionales que se habilitarían diariamente sería determinada por la propia Caja, de acuerdo con las necesidades de la institución.

Médicos recibirían pago de la Caja

El plan se plantea inicialmente como un proyecto piloto, temporal y de participación voluntaria para los médicos.

Las consultas efectuadas por los profesionales que se incorporen al programa serían remuneradas por la CCSS con el monto establecido para las consultas de medicina general y especialidades.

Según Garita, el objetivo es que la atención se brinde bajo condiciones similares a las de una consulta de la Caja, de manera que el profesional pueda disponer del expediente electrónico, exámenes previos y demás información necesaria del paciente.

“Es una propuesta alterna donde la consulta se ofrecerá como en la Caja, contando con su expediente electrónico, exámenes previos y todo lo necesario para brindar una atención de calidad”, indicó el presidente del Colegio.

Esperan respuesta desde el 2025

Pese a que el Colegio plantea la iniciativa como una alternativa para disminuir las listas de espera, su puesta en funcionamiento todavía depende del aval de la CCSS.

Según la organización, la propuesta fue presentada a las autoridades de la Caja desde junio de 2025 y, más de un año después, continúa a la espera de una respuesta de la institución.

En caso de obtener el visto bueno, el Colegio de Médicos y Cirujanos iniciaría la convocatoria para que médicos generales, especialistas y subespecialistas se incorporen voluntariamente al proyecto.

Redacción: Luis Diego Mora