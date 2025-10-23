Colegio de Médicos: CCSS debe mejorar retención de médicos

La crisis de especialistas que afecta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) obligó a la institución a buscar soluciones que puedan mermar el impacto de esta situación a los asegurados.

Pese a esto, el Colegio de Médicos insiste en que primero se debe retener el talento.

La acción más reciente de la CCSS, en este sentido, fue la firma de un convenio con diversas universidades privadas para la formación de médicos.

Esta solución será a largo plazo mientras la problemática continúa en los hospitales del país.

Foto: Raquel Vargas.

En este 2025 la Caja abrió más de 400 plazas para la formación de especialistas, programa que continuará en el 2026. Adicionalmente, 954 médicos están en proceso de formación.

El Colegio de Médicos y Cirujanos sugiere a la institución cambiar la estrategia para enfrentar el faltante de especialistas.

“El departamento de recursos humanos (de la CCSS) es el que no ha sabido mantener un recurso tan especial; no es una falta de especialistas en el país, es una falta de especialistas en una institución. Hay que ver por qué se están yendo estos profesionales”, declaró Elliott Garita, presidente de este órgano colegiado.

Según datos del Colegio de Médicos, en el 2025 se incorporaron 663 médicos generales y un total de 263 médicos especialistas al último corte del mes de octubre.

En medio del anuncio de la renovación de un convenio con universidades privadas para la formación de especialidades, los jerarcas indicaron que el mayor faltante es en anestesiología, gineco-obstetricia, ortopedia y cirugía general.

Jorge Alpízar Solano

Periodista Grupo Extra