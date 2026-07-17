Colegio de Farmacéuticos emite alerta por Tirzepatida ilegal

El Colegio de Farmaceúticos de Costa Rica emitió una alerta de salud pública por la venta de Tirzepatida falsa en el país, luego de una investigación de Grupo Extra que evidenció la llegada de frascos fraudelentos a estantes de farmacias y consultorios médicos privados.

Mediante una publicación, el órgano colegiado advirtió al gremio sobre la presencia de este fármaco de forma fraudulenta que se comercializa en redes sociales.

“Todo medicamento sin autorización del Ministerio de Salud es de venta ilegal, independientemente del establecimiento donde se comercialice”, aseguró el colegio.

Origen fantasma

La supuesta casa matriz del producto que aparece en el empaque “Nordic Laboratories” aseguró que no tiene relación alguna con la fabricación de Tirzepatida y calificó el producto como “fraudulento y engañoso”.

“Nordic Laboratories puede confirmar inequívocamente que no tenemos ninguna relación, participación o autorización en la fabricación, distribución o etiquetado del producto Tirzepatida (30 mg). No producimos, vendemos ni licenciamos ningún medicamento recetado, péptido o producto farmacéutico inyectable”, detallaron en respuesta a Grupo Extra.

Mediante correo electrónico, la entidad señaló que las dosis vendidas en el mercado local son ilegales y que tras las consultas periodísticas ya alertaron al Ministerio de Salud de Costa Rica.