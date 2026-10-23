Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica cuestionó el proyecto de ley N.° 25.747, que propone eliminar la colegiatura obligatoria, al advertir sobre posibles consecuencias para la supervisión de profesionales encargados de auditar y fiscalizar recursos públicos.

La preocupación se suma a un criterio de la Contraloría General de la República (CGR), que señala que el modelo de colegiatura voluntaria planteado en la iniciativa podría comprometer requisitos para ejercer determinadas funciones vinculadas con el control de la Hacienda Pública.

Entre los aspectos señalados están la colegiatura exigida para ocupar cargos de auditor y sub auditor, así como la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas de fondos públicos.

Advierten riesgos en supervisión profesional

El presidente del Colegio, Francisco Ovares, afirmó que es necesario distinguir entre las reglas generales de colegiatura y los requisitos específicos para funciones relacionadas con auditoría, aseguramiento y fiscalización de recursos públicos.

La Contraloría también señala que estas actividades requieren garantías de competencia técnica, independencia, ética, calidad, responsabilidad y supervisión, debido a su relación con el interés público.

El Colegio considera que las observaciones deben valorarse durante el trámite legislativo y sostiene que la iniciativa debería eliminarse.

Asociación internacional también cuestiona la propuesta

A las objeciones se suma la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), que analizó el proyecto a solicitud del Colegio costarricense.

La organización advierte que la propuesta no brinda suficiente claridad sobre la continuidad de los mecanismos de habilitación, supervisión y disciplina profesional.

También señala que limitar esas facultades a quienes se incorporen voluntariamente podría dejar sin cobertura efectiva a profesionales que ejerzan sin afiliarse.