El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su rechazo a la agresión sufrida por la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo, ocurrida el viernes 17 de abril en Heredia.

Mediante un pronunciamiento público, la organización gremial calificó el ataque como un hecho grave que atenta contra la integridad de quienes administran justicia y contra la institucionalidad del Poder Judicial.

“El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho”, señaló el Colegio en su comunicado.

La entidad recordó que cualquier desacuerdo con las resoluciones judiciales debe canalizarse mediante los recursos legales establecidos y no a través de actos de violencia o intimidación.

El gremio también solicitó que la agresión sea investigada con rapidez y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

“Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley”, indicó la organización.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial para que garantice la seguridad de los funcionarios judiciales y pidió a la Corte Plena emitir un pronunciamiento público en defensa de la independencia judicial.

El Colegio de Abogados advirtió que se mantendrá vigilante del desarrollo del caso y que, de no obtener una respuesta institucional satisfactoria, valorará acciones legales y gremiales.

La agresión contra la jueza Carballo ocurrió cerca de su vivienda en Heredia, cuando un hombre presuntamente incitó a su perro para que la atacara y posteriormente la golpeó con los puños, mientras le gritaba insultos relacionados con resoluciones judiciales emitidas por la funcionaria.