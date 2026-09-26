Colegio de Abogados plantea cambios por suspensión voluntaria

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Colegio de Abogados valora una reforma en los trámites de suspensión voluntaria de la colegiatura, orientada a proteger la seguridad social y los derechos adquiridos por los agremiados.

Esto ocurre luego de que quedara en “suspenso” la solicitud de suspensión voluntaria de cuatro profesionales, la cual fue discutida por la Junta Directiva del Colegio.

A esto se suma la reciente decisión del abogado José Miguel Villalobos, quien anunció su renuncia voluntaria al Colegio de Abogados.

La decisión responde a una “distorsión” detectada en el trámite, mediante el cual los juristas que solicitaban inhabilitarse temporalmente perdían de manera automática las pólizas colectivas de vida, el fondo acumulado individual y el seguro de gastos médicos contratados con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Actualmente, la interrupción del pago de las cuotas colegiales derivada de una suspensión voluntaria anula las coberturas de salud y vida.

Si el abogado opta por reincorporarse en el futuro, el reglamento lo obliga a reingresar a los seguros colectivos en calidad de “nuevo asegurado”, lo que implica la pérdida de su antigüedad e historial dentro del régimen gremial.

Durante una sesión ordinaria de la Junta Directiva, el fiscal del Colegio, Dewin Brenes, señaló que el formulario tradicional no consulta si la persona solicitante desea cancelar sus pólizas o mantenerlas vigentes.

Ante esta observación, la Junta Directiva adoptó por unanimidad el Acuerdo 2026-35-093, mediante el cual ordenó a la Dirección Ejecutiva modificar el formulario oficial.

Con el cambio, cada colegiado deberá indicar expresamente si renuncia a los beneficios o si prefiere conservar la cobertura y asumir el costo económico correspondiente.

Con esta modificación, se pretende garantizar el debido proceso y resguardar la cobertura médica y de vida de los profesionales que interrumpan el ejercicio activo de la abogacía.

Funcionamiento del fondo acumulado