El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados dio a conocer la fecha en que se realizarán las elecciones para elegir los integrantes de la Junta Directiva por los próximos dos años.

Por este motivo están convocando a todos los agremiados para participar en la jornada electoral el próximo sábado 6 de diciembre.

Entre los puestos a elegir están la presidencia, secretaría, fiscalía, tesorería y vocalía, según se detalla en el Diario Oficial La Gaceta.

Para participar, los agremiados pueden votar en diferentes sedes, incluyendo la central en Zapote, así como regionales como Alajuela, Limón, Puntarenas, Guanacaste, Heredia y Cartago.

El 30 de setiembre será el último día hábil para aceptar la inscripción de candidatura.

La actual Junta Directiva del Colegio ha estado en medio de la polémica debido a diversos criterios sobre la decisión que tomaron de rebajar la nota del examen de incorporación de los abogados de 80 a 70.

Esto permitió que se pudieran graduar una cantidad de abogados, muchos de ellos, que incluso habían perdido la prueba en varias ocasiones.