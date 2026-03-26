Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un análisis interno de la nueva administración del Colegio de Abogados sobre actividades académicas reveló cuestionamientos sobre el uso de recursos en un evento que tuvo baja asistencia pese a una alta inversión económica.

Según los datos revisados, la actividad fue contratada para una capacidad de 400 personas, sin embargo, únicamente 157 participantes asistieron, lo que representa un 39% de utilización del espacio disponible.

El costo total del evento ascendió a $15.900, lo que implica que 243 espacios no fueron utilizados, equivalentes al 61% de la capacidad contratada. A partir de estos números, se estima que aproximadamente $9.700 del gasto no se tradujeron en participación efectiva.

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Desde la institución señalaron que las actividades académicas son fundamentales para el fortalecimiento del ejercicio profesional, pero el análisis se enfoca en la eficiencia del uso de los recursos y el nivel de aprovechamiento de la capacidad contratada.

Asimismo, la actual administración identificó que no hubo una divulgación amplia del evento en canales institucionales ni en redes sociales, situación que pudo limitar el acceso oportuno de las personas agremiadas a la información.