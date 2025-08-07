La Unidad Pedagógica San Diego, ubicada en el distrito de Tres Ríos, lamentó profundamente el hecho de violencia ocurrido este miércoles en las afueras del colegio, donde un estudiante de 15 años fue apuñalado en el pecho.

En un comunicado oficial, la institución aseguró que activó todos los protocolos correspondientes y que la seguridad del estudiantado es una prioridad.

Lea más: Detienen a joven por apuñalar a menor en salida de colegio

“El suceso ocurrió en las afueras de nuestras instalaciones, por lo que serán las autoridades de la Fuerza Pública y el OIJ quienes darán seguimiento a la investigación”, indicó el colegio.

La dirección agregó que mantendrá la coordinación con cuerpos de seguridad como la Fuerza Pública, la Municipalidad, la Unidad Canina y otras autoridades, con quienes se han venido trabajando acciones preventivas.

Según el reporte policial, el hecho se originó tras una discusión entre dos menores dentro del colegio, que dejó a uno de ellos con heridas leves en los brazos.

Horas más tarde, el menor lesionado habría pedido ayuda a su hermano mayor, de 21 años, quien se presentó a las afueras del colegio acompañado de otros dos adolescentes.

En ese momento, el grupo interceptó al otro menor involucrado en la pelea y el joven de 21 años presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el pecho.

La Fuerza Pública detuvo al sospechoso, quien quedó a la orden del Ministerio Público.