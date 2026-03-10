Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia ordenó 15 días de prisión preventiva contra un joven de apellido Rodríguez, sospechoso del delito de homicidio en perjuicio de un estudiante de apellido Rivas.

De acuerdo con información del Poder Judicial, el hecho ocurrió el lunes 9 de marzo en Liberia, Guanacaste. Según la investigación preliminar, ambos jóvenes habrían tenido una discusión y, en ese contexto, el imputado presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca.

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El estudiante herido falleció posteriormente a causa de las lesiones.

La medida cautelar se dictó mientras las autoridades continúan con el proceso penal para esclarecer lo ocurrido.