Vecinos de Desamparados están al borde de la crisis cuando no tengan dónde botar sus residuos sólidos a partir de la primera semana de noviembre.

La problemática radica en que la Municipalidad cuenta con contrato con la empresa EBI para llevar los residuos en el relleno sanitario de Aserrí hasta noviembre, por lo que 250 mil vecinos se verían afectados.

Grupo Extra solicitó una reacción de la Ministra de Salud, Mary Munive, sobre esta situación e indicó que El Huazo está en “alitas de cucaracha”.

“Estamos generando algún tipo de acciones que las vamos a presentar porque desafortunadamente los gobiernos locales, en vez de agarrar ese reglamento, sentarse, unirse como región y ver estrategias, lo único que han hecho es sentarse y unirse para ver cómo se baja el reglamento“, señaló la jerarca.

La Ministra también indicó que la cultura de reciclaje es uno de los problemas del municipio, por lo que produce hasta 500 toneladas de residuos por día.

Enemigos de su propio cantón

Munive también indicó que el acercamiento con la Municipalidad es prácticamente nulo y que se comportan similar a la Municipalidad de Puntarenas: “enemigos de su propio cantón”.

“Ha habido mesas técnicas en donde ellos han estado, pero, desafortunadamente, así como en el último encuentro que tuvimos con la alcaldía, justamente para mejorar un asunto de su localidad, parece que ellos son bastante reacios a trabajar articuladamente y menos en esta época. Entonces, desafortunadamente, vamos a tratar de hacer las cosas nosotros porque, como que se están comportando con la municipalidad de Puntarenas, enemigo de su propio cantón“, señaló la jerarca a Grupo Extra.

La problemática

La Municipalidad de Desamparados está al borde de la crisis porque 250 mil vecinos no tendrán donde botar sus residuos a partir de la primera semana de noviembre.

Así lo dio a conocer el propio gobierno local a Grupo Extra, ya que tiene un contrato con la empresa EBI, la cual recibirá los residuos únicamente hasta noviembre.

Los residuos de los vecinos de la zona se dirigen hacia el relleno sanitario Aserrí, al igual que otras 32 municipalidades más.

Los rellenos sanitarios están al borde del colapso y la vida útil actual del relleno sanitario de Aserrí se estima dentro de un rango de 18 a 24 meses, dependiendo de los ingresos diarios actuales.

