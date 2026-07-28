Colapsa un centro comercial tras un terremoto en Japón

Una persona murió y más de un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que “muchas personas” estén atrapadas.

Según la cadena de televisión privada TBS, un “número considerable” de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Al caer la noche, las autoridades regionales afirmaron que creían que había 10 personas desaparecidas en el centro comercial, informó la cadena pública NHK.

La policía había declarado anteriormente a la AFP que no podía confirmar que hubiera víctimas mortales en el interior del edificio. La agencia Kyodo News indicó que cuatro personas fueron trasladadas al hospital, todas conscientes.

Asimismo, NHK afirmó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

Kyodo News también reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada poco después.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

– “Aterrorizada” –

“La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada”, declaró a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto.

En las oficinas de su cliente, “no se cayó nada del techo, pero el edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico”, explicó.

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”, declaró en televisión un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto.

Según NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

“Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos”, declaró un empleado del hospital, según la NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado “víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios”, además de “cortes de agua y electricidad”.

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

Cientos de sismos

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y representa aproximadamente el 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7,7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8,0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.