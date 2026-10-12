Cohete tico gana primer lugar en competencia internacional

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un equipo costarricense hizo historia al obtener el primer lugar en la competencia internacional BAJA ROCKET Science 2026, celebrada en Laguna Salada, Mexicali, Baja California, México. El grupo destacó al competir con un motor de fabricación propia, desarrollado en Costa Rica.

Se trata de Singularity Rocket Technologies, integrado por los universitarios Kendrik Palacios, José Andrés Granados y Karina Artavia, junto con Andrea Hidalgo, docente de la Universidad Fidélitas. El equipo obtuvo el primer lugar en la categoría de 1 km SRAD.

“El resultado convierte a Singularity en el primer equipo costarricense en realizar un vuelo en Centroamérica con un motor de fabricación propia, en lugar de utilizar uno comercial, lo cual nos llena de muchísimo orgullo”, señaló Artavia.

Otro de los resultados destacados fue la recuperación del cohete en perfecto estado después del vuelo, el cual contó con el aval de la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México (ANAEM).

Tres lanzamientos exitosos

Durante la competencia, el equipo realizó dos lanzamientos de certificación de cohetes de nivel 1 y uno de nivel 2. Estas pruebas respaldaron las certificaciones de Karina Artavia y Andrea Hidalgo, quien también forma parte de la Asociación Costarricense de Cohetería.

“La experiencia combinó pruebas prácticas, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en cohetería de alta potencia, una disciplina que exige conocimientos de ingeniería, propulsión, estabilidad, telemetría y recuperación”, explicó Palacios.

Hidalgo destacó que la participación permitió poner a prueba las capacidades del equipo en un escenario internacional y demostrar el potencial de un proyecto desarrollado en Costa Rica, con apoyo de los Laboratorios de Innovación de la Universidad Fidélitas.

Así es el cohete desarrollado en Costa Rica

El cohete, llamado CACIQUE, fue diseñado y construido durante aproximadamente seis meses. Tiene dos metros de altura, siete centímetros de diámetro y un peso de 7,15 kilogramos.

Su estructura combina fibra de vidrio, aletas de madera aeroespacial contrachapada y una ojiva elaborada mediante impresión 3D con PLA reforzado con fibra de carbono.

Antes de viajar a México, el equipo realizó simulaciones con el programa OpenRocket para evaluar la viabilidad del diseño y estimar variables como velocidad, aceleración y peso.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Universidad Fidélitas, Novex, Luis Fernando Rivas, Psico Vital y Aluna Diseño y Sublimación.

“Este resultado demuestra el potencial del talento costarricense para desarrollar tecnología, ponerla a prueba y competir en escenarios internacionales”, afirmó Hidalgo.

Por su parte, Granados destacó que el triunfo representa un aporte al desarrollo de la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, así como una muestra de las posibilidades de la innovación nacional en áreas tecnológicas especializadas.