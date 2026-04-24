Cofiño fortalece su portafolio en Costa Rica con nuevas marcas

El mercado automotriz en Costa Rica continúa transformándose con la llegada de nuevas propuestas, tecnología y marcas que buscan responder a las necesidades de los consumidores.
En ese contexto, Grupo Cofiño refuerza su presencia en el país con un portafolio más amplio y la incorporación de nuevas marcas, consolidando su posición dentro del sector automotriz nacional durante la Expomóvil 2026.
Con más de 80 años de trayectoria, el grupo inició operaciones de la mano de Pedro Cofiño Durán e Irving Stahl, enfocado inicialmente en la comercialización de neumáticos y baterías, hasta evolucionar como uno de los referentes más importantes de la industria en la región.
Actualmente, Cofiño distribuye marcas reconocidas como Renault, Omoda y Jaecoo, ofreciendo opciones que combinan diseño, innovación y eficiencia.
Además, su presencia también se fortalece en el segmento de movilidad de dos ruedas con marcas como Vespa, Aprilia, Piaggio y Moto Guzzi.
Uno de los anuncios más relevantes de este 2026 es la incorporación oficial de Land Rover a su portafolio en Costa Rica, una marca reconocida mundialmente por su lujo, potencia y capacidad todoterreno.
Esta nueva incorporación representa un paso importante para la compañía, que busca responder a un mercado más exigente y enfocado en experiencias de movilidad más completas.
Actualmente, Grupo Cofiño cuenta con más de 3.000 colaboradores en la región y mantiene una estrategia enfocada en sostenibilidad, innovación y mejora continua en la experiencia del cliente.
Con esta expansión, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del sector automotriz costarricense y con ofrecer nuevas alternativas para quienes buscan respaldo, tecnología y confianza al momento de elegir un vehículo.
Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.