“Coco Mono”: el operador de drones que cayó junto a “Diablo”

El tercer detenido durante el operativo que permitió la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, no era un integrante cualquiera de la organización criminal.

Según confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el hombre conocido como alias “Coco Mono” cumplía una función estratégica dentro del grupo: vigilar permanentemente el entorno mediante el uso de drones.

De acuerdo con Soto, este sujeto era el encargado de operar los dispositivos aéreos tanto de día como de noche para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso alrededor de las propiedades utilizadas por la estructura criminal.

“Sí, había un cuarto sujeto, conocido como Coco Mono. En apariencia les colaboraba en materia de seguridad; era el que controlaba el dron durante el día y la noche. Como que hacían algún tipo de turno para tener los drones arriba”, explicó Soto.

Durante el allanamiento realizado el viernes en San Bernardino de Sarapiquí, Coco Mono resultó herido de gravedad en una rodilla, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde permanece internado bajo estricta custodia policial.

Con su captura, el OIJ confirmó que fueron detenidas tres personas de alto interés para la investigación, mientras que un cuarto integrante, alias “Coco Guácimo”, murió durante el intercambio de disparos con las autoridades.

Soto detalló que, a diferencia de alias “Diablo”, a quien describió como un líder más estratégico, tanto alias “Tan” como alias “Coco Guácimo” se caracterizaban por su extrema violencia.

El director interino del OIJ señaló que la operación fue el resultado de años de seguimiento e inteligencia, luego de múltiples intentos fallidos por capturar a Arias Monge, alias “Diablo”.

“Esto ha venido siendo un trabajo de mucha persistencia. No es la primera operación que hacemos contra estas personas. Muchas veces lo intentamos y las cosas no salían bien. Requiere mucha paciencia, horas de observación, vigilancia, coordinación y uso de tecnología”, indicó. Las autoridades lograron identificar una vivienda alquilada mediante un tercero, donde coincidieron alias “Diablo”, alias “Tan”, alias “Coco Guácimo” y alias “Coco Mono”.

Según Soto, aunque los tres principales cabecillas no mantenían una relación de subordinación entre ellos, sí se encontraban reunidos, presuntamente para coordinar actividades o negociaciones criminales.