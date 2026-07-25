Alias “Coco Guácimo”, uno de los principales integrantes de la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, ya había protagonizado un enfrentamiento armado con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) semanas antes de fallecer durante el operativo realizado el viernes en Sarapiquí.

Así lo confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto, quien explicó que el sujeto había sido ubicado previamente por las autoridades, pero logró escapar tras internarse en una zona montañosa luego de intercambiar disparos con los oficiales.

Según Soto, tanto “Coco Guácimo” como Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, se caracterizaban por su alto nivel de violencia y agresividad. Incluso, aseguró que alias “Tan” mantuvo una actitud desafiante y ofensiva hacia los oficiales aun después de haber sido detenido y esposado.

El jerarca agregó que durante el operativo del viernes, alias “Coco Guácimo” intentó escapar por una ventana de la vivienda donde permanecía oculto. Sin embargo, en ese sector ya se encontraban posicionados varios agentes, quienes respondieron al ataque.

Mientras tanto, alias “Tan” se encontraba en otro extremo de la propiedad, donde se produjo el intercambio de disparos más intenso de toda la operación, hecho en el que varios oficiales del OIJ resultaron heridos.

Soto indicó que, a diferencia de alias “Diablo”, quien en los últimos años habría reducido los actos violentos para mantener el funcionamiento de su organización criminal, tanto “Tan” como “Coco Guácimo” actuaban de manera impulsiva y extremadamente agresiva, convirtiéndose en dos de los principales objetivos de las autoridades.