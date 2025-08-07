Agentes de la Policía Penitenciaria decomisaron 316 dosis de cocaína que una persona intentó ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) de Pococí, ocultas dentro de un recipiente con arroz con leche.

El hecho ocurrió durante una visita regular al centro penitenciario, cuando oficiales identificaron anomalías en la apariencia del postre. A pesar de la similitud entre los granos de arroz y las pequeñas dosis de cocaína, los agentes lograron detectar el camuflaje.

La droga era transportada por una persona visitante de apellido Fernández Quirós, quien fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público, tras confirmarse la sustancia mediante prueba química.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, esta es la segunda vez en menos de un mes que personas intentan introducir estupefacientes escondidos en arroz con leche. El primer caso se registró en julio en la cárcel Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar este tipo de acciones, que constituyen delitos penales y pueden tener consecuencias judiciales severas.