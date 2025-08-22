A partir del próximo 1.º de septiembre se suspenderá de manera indefinida el servicio de cobro en el peaje de Alajuela, ubicado sobre la Ruta 1, General Cañas, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en redes sociales.

De acuerdo a las autoridades, el objetivo es reducir las presas, evitar atrasos en el comercio y facilitar el traslado de turistas y pasajeros hacia el aeropuerto.

Además, otro de los motivos sería la próxima presentación del proyecto de ley de la nueva carretera San Ramón ante la Asamblea Legislativa.

Según Efraím Zeledón, ministro del MOPT: