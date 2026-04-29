¿Cobró Ariel Robles las dietas de enero? Esto dice

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, respondió este miércoles a los cuestionamientos que circulan en redes sociales sobre si cobró o no las dietas correspondientes al mes de enero, cuando se encontraba en campaña electoral.

Según el legislador, él no cobró ninguna dieta, tal y como lo anunció en su momento argumentando que no iba a estar muy presente en el Congreso por las actividades electorales.

La aseveración del todavía diputado la hizo este miércoles en exclusiva ante la pregunta de Grupo Extra.

Por su parte, el anuncio sobre las dietas lo realizó el 7 de enero anterior; ese día Robles también afirmó que tampoco iba a pedir ningún permiso para ausentarse en el Plenario Legislativo.