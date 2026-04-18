Cobertura educativa para menores de 3 años no supera el 5%

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El cerebro humano desarrolla entre el 80% y el 85% de sus conexiones neuronales durante los primeros seis años de vida, con un crecimiento más acelerado antes de los dos años. A pesar de esta evidencia, la cobertura de atención educativa para la niñez menor de tres años en Costa Rica no supera el 5%, lo que deja a la mayoría de esta población fuera del sistema formal.

Así lo expuso Helvetia Cárdenas Leitón, investigadora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica (INIE-UCR), durante una mesa redonda, donde participaron expertos en educación y donde se advirtió sobre la falta de una política pública integral dirigida a la primera infancia.

“Hoy vengo a hablarle de una deuda que el Estado tiene con sus ciudadanos más pequeños, la niñez menor de 3 años”, afirmó.

Atención a menores de 3 años sigue siendo limitada

Cárdenas explicó que, aunque el país suele asociar la educación pública con escuelas y colegios, existe un grupo que ha sido invisibilizado por décadas.

“Los niños que aún no cumplen 3 años no forman parte de una oferta educativa universal”, señaló.

La especialista detalló que los primeros 1000 días de vida son determinantes para el desarrollo humano. “Los sistemas neurológicos que no se desarrollan adecuadamente en la infancia temprana son muy difíciles de reparar después”, indicó.

En ese sentido, recalcó que el aprendizaje no inicia con la educación formal, sino desde el nacimiento.

Además del desarrollo cognitivo, la investigadora enfatizó en la construcción de habilidades socioemocionales durante esta etapa. Aspectos como la empatía, la autorregulación emocional y la capacidad de relacionarse con otros se desarrollan en los primeros años.

Cárdenas también abordó el impacto social de la falta de cobertura. Según explicó, la ausencia de servicios educativos de calidad para esta población incrementa las brechas de desigualdad.

“Los niños que no acceden a atención de calidad entran al sistema escolar con rezagos que rara vez logran superar”, afirmó.

Prueba del MEP abre debate

Actualmente, el sistema educativo público atiende formalmente a partir de los cuatro años, lo que excluye a los menores de tres. Los programas existentes, como redes de cuido, tienen un enfoque focalizado en población vulnerable y no alcanzan cobertura universal.

La investigadora advirtió que esta situación no solo afecta a la niñez, sino también a las mujeres, quienes suelen asumir las labores de cuido ante la falta de servicios públicos.

Asimismo, mencionó la prueba piloto impulsada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender a menores de tres años en centros educativos seleccionados.

Esta iniciativa busca explorar modelos de atención integral, con participación de las familias y detección temprana de condiciones que puedan afectar el desarrollo.

El plan se implementa en tres Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), 50 centros educativos públicos y 31 centros educativos privados. Sin embargo, al ser solamente un plan piloto, momentáneamente no es obligatoria.

No obstante, Cárdenas advirtió que el alcance de esta prueba dependerá de su continuidad. “Si no se convierte en política pública con base legal, financiamiento estable y formación docente específica, quedará como un experimento bien intencionado que no cambia nada estructuralmente”, indicó.

Finalmente, la especialista expuso la necesidad de avanzar hacia una legislación específica para la primera infancia que articule esfuerzos entre distintas instituciones del Estado y garantice un enfoque integral.