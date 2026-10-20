Cóbano Run traerá beneficios al liceo de la comunidad

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Cóbano Run 2026 se llevará a cabo este domingo 6 de diciembre y saldrá a las 6:00 a. m., siendo esta la segunda edición de dicho evento.

Todo lo recaudado de esta actividad será en beneficio del Liceo de Santa Teresa, el cual recibirá una donación de aires acondicionados para que los estudiantes reciban sus clases en un ambiente donde no estén expuestos a las altas temperaturas de la zona.

La competencia tendrá dos categorías: 5 y 10 kilómetros, con lo cual los deportistas podrán elegir una ruta para los que vienen iniciando en las carreras o bien, si ya son experimentados, pueden elegir la de mayor distancia.

“Los estudiantes son la base de la comunidad, así que el beneficio es para ellos y es donde desarrollan sus potenciales en los deportes y en los estudios de la zona. Esperamos que estos chicos tengan un futuro brillante y que sigan en las aulas”, comentó Damián Picado, director del Liceo de Santa Teresa de Cóbano.

La presentación de la carrera contó con la presencia de Gabriela Traña, quien ha destacado en los últimos años en el atletismo nacional e internacional.

Desde la organización de la carrera esperan promover el turismo deportivo, con el cual, las personas que visiten el lugar puedan pasar unos días agradables por medio del atletismo.

“La vegetación y lo hermoso de la naturaleza de Cóbano van a acompañar a los atletas y con este recorrido esperamos que ellos se enamoren y que sean recurrentes, más aún en la carrera de este año que tiene el propósito de ayudar a la comunidad y su liceo”, destacó Ronny Montero, intendente de Cóbano.

Para el sábado 5 de diciembre se tendrá una carrera diseñada para los niños de 3 a 10 años denominada la Sunset Run, que tendrá distancias desde los 100 hasta los 800 metros.

La organización del evento espera que asistan unas 500 personas y que con su inscripción y participación, decenas de estudiantes se beneficiarán con las mejoras que se proyectan en su liceo.

Las inscripciones para las carreras de 5 y 10 kilómetros tienen un costo de ¢20 mil, mientras que la de niños tiene un costo de ¢8 mil y se pueden realizar a través de la página web www.globalsportcr.com.