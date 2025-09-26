La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) una propuesta de disminución del 9,07% en el sistema de distribución eléctrico, ajuste que entraría a regir a partir del 1 de enero de 2026.

De aprobarse, la medida beneficiaría a cerca de 627.000 servicios, con una rebaja cercana a los ₡2.000 en la factura mensual para clientes con consumos promedio.

La reducción planteada se sustenta en 2 factores principales: la baja en los costos internos de la institución durante la última década y la disminución en los precios de la generación eléctrica en los últimos dos años.

“Esta solicitud tarifaria respalda el compromiso de Grupo ICE de mantener tarifas competitivas en equilibrio con un servicio de calidad y continuo. La Compañía ha hecho un esfuerzo por hacer uso eficiente de los recursos, así como una inversión oportuna que evidencia el valor público del servicio”, señaló Luis Fernando Andrés Jácome, gerente general de la CNFL.

En la misma línea, Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, destacó que esta propuesta reafirma la reducción tarifaria ya anunciada semanas atrás.

“Reiteramos que las tarifas del ICE y la CNFL bajarán en 2026 y con ello beneficiaremos a todos los clientes del país, incluyendo a las distribuidoras a las que el Instituto vende electricidad”.

Según los cálculos de la Compañía, un cliente residencial con un consumo mensual de 280 kilovatios hora vería una disminución aproximada de ₡1.854 en su recibo eléctrico.

La CNFL recordó que la solicitud presentada corresponde únicamente a su estructura de costos, por lo que aún falta considerar el efecto del Costo Variable de Generación (CVG) y del ajuste extraordinario aplicado por ARESEP, los cuales podrían incrementar la reducción tarifaria proyectada.