CNFL estrena nuevos puestos de carga para vehículos eléctricos

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) colocó dos nuevos puestos de carga para los vehículos eléctricos.

Los cargadores se ubican en Paso Ancho y en Guadalupe. Entraron en operaciones a partir de este 28 de abril como parte del plan de fortalecimiento y transición hacia la electromovilidad de la compañía.

“Este es un paso más del compromiso de Fuerza y Luz de una implementación fuerte para este año 2026 con el objetivo de darle a nuestros clientes tranquilidad y certeza al utilizar sus vehículos eléctricos”, explicó Parmenio Barrantes, jefe de Desarrollo de Negocios de la CNFL.

Cuentan con conectores GBT y CSS1 que son los de mayor uso en el país y que permiten reducir los tiempos de carga si solo un automóvil está conectado.

Actualmente, la CNFL cuenta con 12 centros de carga ubicados en su área servida: