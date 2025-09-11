La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) inició el miércoles una intervención técnico-social en San Rafael de Alajuela, con el objetivo de revisar los sistemas de medición de 487 clientes comerciales y residenciales.

Según informó la CNFL, con esta intervención se proyecta una recuperación de ₡3,1 millones en el corto plazo, pero lo más relevante es la expectativa de recuperar hasta ₡1.500 millones anuales gracias a estas acciones de control.



La medida forma parte del programa de la Unidad de Aseguramiento de Ingresos y Gestión de Pérdidas de Energía (UAIGPE) y se enmarca en la meta institucional de reducir pérdidas y asegurar que el consumo eléctrico se cobre de manera justa y ajustada a la realidad.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

“Esta intervención técnico-social incluye a clientes comerciales y residenciales. Para esta intervención se proyecta recuperar ₡3.116.950 y la proyección anual ronda los ₡1.500 millones. Con ello esperamos poder cumplir la meta del 2025 de mantener en un dígito las pérdidas”, explicó Jorge Garro, jefe de la UAIGPE.

El operativo cuenta con la participación de 12 cuadrillas de diferentes áreas, entre ellas averías, sucursales y la propia UAIGPE, quienes realizan inspecciones de los equipos de medición. Además, se habilitó una agencia móvil en la plaza de deportes de San Rafael, donde los clientes pueden plantear consultas y recibir atención personalizada.

La CNFL destacó que estas intervenciones permiten fortalecer la estabilidad financiera de la empresa, garantizar la continuidad del servicio eléctrico y mejorar la calidad de vida de los usuarios.